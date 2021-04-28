Австрийский певец Томас Нойвирт, который победил в «Евровидении» под псевдонимом Кончита Вурст, впечатлил внешним видом в повседневной жизни

Как передает Politeka.net, в 2014 году Томас триумфировал на "Евровидении", впечатлив зрителей не только голосом, но и эпатажным образом. Кончита Вурст запомнилась публике как бородатая женщина. Артист специально выбрал образ, в котором совместил женские и мужские черты. Его победа на «Евровидении» стала сюрпризом для многих.

Сегодня за артистом, который любит эпатировать публику, следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. При этом, в последнее время он все реже появляется в образе Кончиты, отдавая предпочтение своему мужскому образу.

В свежей сторис Томас показал, как выглядит в повседневной жизни, чем удивил многих поклонников. Его перевоплощение из супер-дивы в обычного мужчину просто поражает. На снимке артист позировал в спортивных штанах, куртке и шапке. Его лицо прикрывали солнцезащитные очки. Если бы поклонники встретили бы его в таком виде в лифте, они вряд ли бы его узнали.

Ранее мы писали, что Томас Нойвирт озадачил неприличным фото с другом. Артист позировал в колготках в сеточку.

Напомним, что звезда "Евровидения" Кончита Вурст удивила сразу двумя образами, в купальнике и платье с открытыми плечами: "Сюрприз!".

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Кончита Вурст покорила образом для летней жары: "Шорты короче самых коротких...".

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