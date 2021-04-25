Переможець "Євробачення", австрійський співак Томас Нойвірт, що прославився під псевдонімом Кончіта Вурст, вийшов у прямий ефір з популярною травесті-дівою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Кончіта помірялася красою з травесті-дівою Барбі. Обидві артистки були при повному параді. Кончіта змінила перуку, перетворившись на руду бестію, а Барбі зробила яскравий макіяж і розпушила волосся. Втім, шанувальники Томаса залишили компліменти обом зіркам мережі.

"Приємно дивитися на вас двох... це було дійсно сюрпризом", "ви приголомшливі королеви", "Ось це сюрприз!", "Чудовий сюрприз! Вони обидва виглядають приголомшливо", "це було чудово", "обожнюю це волосся, такого фантастичного кольору, вони так тобі пасують, Кончіта!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кончіта Вурст запам'яталася публіці як бородата жінка. Томас Нойвірт спеціально вибрав образ, в якому поєднав жіночі та чоловічі риси. Його перемога на "Євробаченні" стала сюрпризом для багатьох країн.

Раніше ми писали, що Томас Нойвірт засвітився разом з артистом Мартіном Зерзою. Артист вибрав для фотосесії епатажний і яскравий образ. Томас в яскравому купальнику і колготках в сіточку закинув ногу на плече товариша. Ботфорти на підборах доповнили образ.

Нагадаємо, що зірка "Євробачення" Кончіта Вурст скинула одяг, непристойно задерши ніжку:"голодний...".

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст з'явилася в компанії відомого красеня:"Ідеальна пара".

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