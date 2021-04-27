Переможець "Євробачення", австрійський співак Томас Нойвірт, який здобув популярність під псевдонімом Кончіта Вурст, вразив новим образом в розстебнутій сорочці
Епатажний співак порадував шанувальників новим фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку Томас постав в образі, який ідеально підійде для літнього відпочинку. Співак сидів на табуреті в легкому вбранні, ідеальному для спеки. На ньому були дуже короткі джинсові шорти, які дозволили артисту засвітити свої ноги, а також сорочка в смужку, яку він залишив розстебнутою до самого живота, тим самим демонструючи свої гладкі груди.
Доповнили образ співака невеликі браслети, ланцюжок і стильні окуляри. Томас мило посміхається, дивлячись кудись вниз і закинувши руки за голову.
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Його шанувальники оцінили це фото по достоїнству.
"Люблю твою сорочку", "яке відмінне фото, класний наряд. Мені подобається сорочка", "Шорти коротше найкоротших ночей в середині літа!", "Вау! Відмінне фото! Фантастичний наряд, Том. Відмінно виглядаєш", "Красивий чоловік", "приємно бачити твою щасливу посмішку і такий милий літній образ", "настає відчуття літа. З нетерпінням чекаю п'ятниці", - пишуть люди.
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