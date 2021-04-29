Победитель "Евровидения", австрийский певец Томас Нойвирт, который известен под псевдонимом Кончита Вурст, поделился летними образами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда «Евровидения» опубликовал серию фото, на которых позировал в плавках и даже женском купальнике. Как известно, Нойвирт представитель ЛГБТ-сообщества, поэтому его образы довольно часто содержат как мужские, так и женские элементы. В этот раз он показал, в чем будет проводить лето. Артист позировал в разноцветных плавках, а также примерял яркий женский купальник. Не обошлось и без аксессуаров, которые так любит артист.

«Лето начинается в полночь», - подписал фото Томас.

В комментариях артисту оставили массу положительных отзывов. Не обошлось и без критики.

«Это так противно», «Вы выглядите совершенно расслабленно, весело и красиво. Спасибо, что поделились этими замечательными фотографиями, красота», «Это будет жаркое лето благодаря вам», «Счастливый! Лето началось», «Захотелось пойти на пляж и море», «Ужасно», - пишут пользователи сети.

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