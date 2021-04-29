Победитель "Евровидения", австрийский певец Томас Нойвирт, который известен под псевдонимом Кончита Вурст, поделился летними образами
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда «Евровидения» опубликовал серию фото, на которых позировал в плавках и даже женском купальнике. Как известно, Нойвирт представитель ЛГБТ-сообщества, поэтому его образы довольно часто содержат как мужские, так и женские элементы. В этот раз он показал, в чем будет проводить лето. Артист позировал в разноцветных плавках, а также примерял яркий женский купальник. Не обошлось и без аксессуаров, которые так любит артист.
«Лето начинается в полночь», - подписал фото Томас.
В комментариях артисту оставили массу положительных отзывов. Не обошлось и без критики.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Мишина вернулась в Киев, "подтвердив" худшие опасения о расставании с Эллертом: "С кумушками..."
Звезда "Голосу країни" рассказала, что происходило между Кароль и Баланом за кулисами: "Все не просто так"
Победитель "Голосу країни" Лазановский показал, в каком состоянии дом, в котором ему подарили квартиру: "Без окон и..."
"Тайная жена" Олега Винника ослепила улыбкой в обнимку с малышом: "Наконец-то вы сделали этот шаг"
«Это так противно», «Вы выглядите совершенно расслабленно, весело и красиво. Спасибо, что поделились этими замечательными фотографиями, красота», «Это будет жаркое лето благодаря вам», «Счастливый! Лето началось», «Захотелось пойти на пляж и море», «Ужасно», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Кончита Вурст вышла в прямой эфир с популярной травести-дивой Барби. Обе артистки были при полном параде. Кончита сменила парик, превратившись в рыжую бестию, а Барби сделала яркий макияж и распушила волосы.
Напомним, что звезда "Евровидения" Кончита Вурст появилась в компании известного красавчика: "Идеальная пара".
Как сообщала Politeka, звезда «Евровидения» Кончита Вурст удивила видом в повседневной жизни: кадры перевоплощения.
Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Кончита Вурст покорила образом для летней жары: "Шорты короче самых коротких...".