Австрійський співак Томас Нойвірт, який переміг у "Євробаченні" під псевдонімом Кончіта Вурст, вразив зовнішнім виглядом у повсякденному житті

Як передає Politeka.net, у 2014 році Томас тріумфував на "Євробаченні", вразивши глядачів не тільки голосом, а й епатажним образом. Кончіта Вурст запам'яталася публіці як бородата жінка. Артист спеціально вибрав образ, в якому поєднав жіночі та чоловічі риси. Його перемога на "Євробаченні" стала сюрпризом для багатьох.

Сьогодні за артистом, який любить епатувати публіку, стежать сотні тисяч фанатів в Instagram. При цьому, останнім часом він все рідше з'являється в образі Кончіти, віддаючи перевагу своєму чоловічому образу.

У свіжій сторіс Томас показав, як виглядає в повсякденному житті, чим здивував багатьох шанувальників. Його перевтілення з супер-діви в звичайного чоловіка просто вражає. На знімку артист позував у спортивних штанях, куртці і шапці. Його обличчя прикривали сонцезахисні окуляри. Якби шанувальники зустріли б його в такому вигляді в ліфті, вони навряд чи б його впізнали.

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