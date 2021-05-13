Солістка Go_A відома співачка Катя Павленко отримала негативний тест на коронавірус і зможе виступити на сцені Євробачення

Як повідомляє Politeka.net, український гурт Go_A цього року представить Україну на "Євробаченні". Солістка колективу Катерина Павленко нещодавно відчула слабкість, так що насамперед на вимогу організаторів пісенного конкурсу їй зробили тест на коронавірус. Поки всі були в очікуванні результату друга репетиція групи пройшла без солістки, а весь виступ опинився під загрозою зриву.

Однак, тепер Павленко повідомила своїм шанувальникам в Instagram, що у неї негативний тест, коронавірус не виявлено, так що скоро вона повернеться до репетицій, а вже 18 травня виступить з групою в першому півфіналі "Євробачення".

У своїх сторіс дівчина не стримувала радості від новини про негативний результат тесту - стрибає на ліжку під запальну музику пісні групи: "Хороші новини. Я отримала негативний тест". "Я вільна", - радісно заявляє артистка.

"Ми тільки що дізналися результат - у Катерини Павленко негативний результат ПЛР-тесту. Так ми з повними силами повертаємося до активної підготовки, до репетицій, до шоу", - заявила голова української делегації в Роттердамі Оксана Скибінська.

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