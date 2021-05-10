Группа GO_A, которая будет представлять Украину на "Евровидении" в 2021 году покорила разные страны

Украинская группа "GO_A" отправилась в Роттердам, где готовится к важному выступлению на песенном конкурсе, который пройдет с 18 по 22 мая, передает Politeka.net.

На днях GO_A провела первую репетицию на сцене Ahoy Arena. Фрагмент выступления участников появился на официальной странице конкурса на YouTube. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах можно обратить внимание на солистку коллектива Екатерину Павленко, которая появилась в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. Исполнительница спела трек "Shum", и покорила зрителей разных стран. В частности группой восхитились жители Греции, Азербайджана и Турции.

В результате букмекеры изменили свой прогноз в отношении представителя Украины. Раньше группе предсказывали 20 место, а теперь GO_A переместилась - на 10-ое с 2% вероятностью победы.

Кроме того, букмекеры считают, что с первого полуфинала Go_A точно пройдет в финал "Евровидения".

К слову, по состоянию на 10 мая на первой ступени находится Франция.

На данный момент видео выступления украинской группы собрало более 200 тысяч просмотров и много восхищенных комментариев, из разных стран, в том числе, из Австралии:

"Украинцы молодцы, сердце радуется за такой стейджинг.👍👍👍", "Это будет эпично !!! Вы Невероятные !!! С любовью из Украины !!! 🇺🇦", "Большое спасибо креативного команде. Видно, что люди подготовились. Впечатления", "Я так понимаю, что Катя в зеленой шубе олицетворяет того самого бога леса Шума. ЭТО Невероятно КРУТО !!!!! "," Ой, как дождаться полной Версии. Go_A везет Вам, мы болеем! "," держат кулачки! Самое важное, что Европа услышит нас и такую замечательную песню".

Напомним, что новый скандал с группой Go_A на "Евровидении", песня неожиданно стала другой: "верните все назад!"

Как сообщала Politeka, новый скандал с группой Go_A на "Евровидении", песня неожиданно стала другой: "Верните все назад!"

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