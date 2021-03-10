Група Go_A, яка представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2021", оскандалилася з презентацією оновленої пісні "SHUM"

Колективу довелося обрізати трек, так як він не вміщався в тимчасові рамки, необхідні пісенним конкурсом. Презентація оновленої пісні та кліпу відбулася 9 березня в прямому ефірі на телеканалі каналу "UA: Перший". Відповідне відео опубліковано на YouTube, передає Politeka.net.

Вокалістка Go_А Катерина Павленок зазначила, що їм довелося адаптувати "SHUM", видозмінивши перший варіант, презентований раніше. Українцям й так не відразу припала до душі ця пісня, а тепер, переживши той скандал, на Go_A знову посипалися гнівні зауваження - мовляв, зробили тільки гірше, позбавивши "родзинки" приспів через це скорочення.

Українці в коментарях просять прислухатися до загальної думки:

"Поверніть все назад!!!"

"Ви ж музиканти, невже не бачите, що зробили г-но? там були емоції, а тут нічого немає... Тільки сію, сію і одне й теж... Незрозуміло, де приспів, де куплет - все на одній ноті і рівно, де вибух, який був у першій версії? Абсолютно нова пісня. Я думала приберуть кілька нот і все, а вони всю пісню перевернули... У вас був цілий рік, невже не можна було все підготувати на 100%? Чому відразу шум не робили під Євробачення на 3 хв?"

"Пісня хороша, але це зовсім інша пісня, а не "Shum". Шкода, що повністю замінили"

"Ой, ні-ні-ні! Перша версія набагато яскравіше!!!! Це ж зовсім інша пісня!!!! Ну ні, будь ласка!!!🙏"

"Цей варіант не має жодних шансів"

"Ця версія також непогана, але таке відчуття як приспів пропав ((("

"Ви не те що програєте, ви займете передостаннє місце, а могли б виграти"

Нагадаємо, українці загнобили групу Go_A за фрагмент пісні на Євробачення-2021, відео: "Один треш..."