Группе Go-A, которая представляет Украину на "Евровидении-2021", придется по-настоящему удивить публику

Конкуренция предстоит очень серьезная. Об этом сообщил музыкальный продюсер Владимир Бебешко в интервью Фактам.ICTV.

Эксперт прокомментировал, каковы шансы на победу электрофолк-группы Go-A в главном песенном конкурсе Европы. Ребята покажут, на что способны, с песней под названием "Шум".

Бебешко раскритиковал композицию, отметив, что мало быть хорошим, нужно быть отличным. По его словам, ни одна песня Go-A не впечатляет настолько, чтобы сразу вызывать реакцию "вау".

"Я еще не до конца понял, что Go-A хотят сказать и как это воспримет Евровидение. Если они выйдут на сцену в масках, как в клипе "Шум", я не думаю, что это будет кому-то интересно. Go-A — это хорошая группа, но она только делает первые шаги в своей творческой карьере. А на Евровидении надо удивлять, чтобы публика сказала: "Боже, мы такого еще не видели". Пока они могут удивить только этническим пением, но таких исполнителей уже и так очень много", - считает продюсер.

Чтобы добиться успеха, нужна правильная "обертка", яркое шоу. Продюсер посоветовал коллективу, раз уж это этническая композиция, сделать целое действо - с главной солисткой в роли мольфарки и остальными участниками - гуцулов.

"Именно этническое шоу с мольфарами может удивить и поразить европейскую публику, но нужно подойти к этому очень профессионально и ответственно", - отметил Бебешко, добавив, если у Go-A получится это сделать, то у них есть шанс войти в пятерку. На победу же, по словам продюсера, ребятам не стоит рассчитывать.

В это время на официальной страничке "Евровидения.ua" в Инстаграм украинцев призывают поддержать музыкантов.

"Go_A нужна ваша поддержка! Голосуйте за Украину🔥 Оставляйте в комментариях «+», если проголосовали, будем вас лайкать!", - говорится в сообщении.

Пользователи комментируют ситуацию:

"Впервые когда стыдно за представителя. Поддерживать нужно достойных. А не... Это будет такое же позорное выступление как у Оторвальда. Гринджол. Если не хуже"

"давайте сначала увидим выступление, а потом будем критиковать) всё же, может многое измениться"

"Go_A только победы вам!"

"они уже на первом месте там! 🌺"

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