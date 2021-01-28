Cолист группы "Сальто назад", который участвовал в нацотборе на "Евровидение", Саша Таб попробовал свои силы на шоу "Голос країни"

На фоне пандемии коронавируса группа прекратила свое существование, поэтому Саша Таб решил начать сольную карьеру, пишет ТСН.

33-летний артист на "Голос країни" пришел с композицией "О, мамо", которой с первых аккордов покорил Монатика.

"Я здесь, потому что в моей жизни, как и на "Голосі" идёт перезагрузка. Я подвел итог группы "Сальто назад". Случилась пандемия, мы все закрылись дома. На карантине я искал какие-то подработки. Поскольку я люблю ездить, слушать музыку, петь, я подрабатываю чуть-чуть извозом, чуть-чуть курьерским делом. Все средства хороши. Кризис дает новый толчок. И я тут на "Голосі" потому, что сейчас начинается моя сольная история и новый этап в моей творческой жизни", - признался Саша Таб в эфире "Голоса країни".

По итогу выступления к Александру повернулись Монатик и Надя Дорофеева.

"Я считаю, что вы не должны таксовать. Вы — звезда! Вы такой стильный, такой современный. Я хочу, чтобы вы пошли в мою команду. Я вас приглашаю, потому что это и есть перезагрузка. Идите ко мне!", - попыталась заманить в свою команду музыканта Надя Дорофеева.

Но 33-летний Саша Таб выбрал Монатика в качестве наставника на шоу.

"Не удивлюсь, если в следующем сезоне нам будут просто показывать фотки участников", "Невольно вспоминаю ту магическую атмосферу, состав тренеров.. как сейчас этого не хватает", "Украинский голос - услада для ушей!", "Блин офигенный чувак - и после песни интрига была! Жаль у кого нет возможности смотреть в прямом эфире - не узнают этого", "Лучшее выступление за выпуск. Недаром сам автор поет. Поздравляю Монатика", "Классный парень, такой талантливый, прикольный и скромный. Хотя уже очень известный", "Новый уровень, талантливые люди", "Бомба, мой фаворит", - написали фанаты в комментариях.

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