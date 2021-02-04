Группа Go_A, которая будет выступать на «Евровидении» от Украины, представила фрагменты трех песен "Шум", "Рано" и "Церковка"

Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на страницу группы в Instagram.

"Три песни группы Go-A, которые участвовали в Национальном отборе на Евровидение-2021. Жюри уже сделало свой выбор, а какую выбрали бы вы? Скоро узнаем решение", – говорится в публикации.

Что решили члены жюри - Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин пока не известно. Но вот реакция украинцев оказалась неоднозначной: кто-то возмущается, другие же в восторге от вариантов и уже выбрали любимую песню.

«Одна песня в трех вариантах. Три текста почти на одну мелодию», «Извините, но мне не зашли не одна. Я думал, за год можно было и что-то нормальное написать», «Один треш. Короче сидим в полуфинале», «Ой там что-то очень интересное после финального фрагмента Церковки ожидается. Ставлю на Церковку», «Мне Рано зашла. Мелодия приятная и рОковая, буду слушать», «Только попробуйте отправить не Шум, это самая топ-песня из всех», «Все нравятся», - пишут в комментариях.

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