Группа Go_A, которая будет представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2021", оскандалилась с презентацией обновленной песни "SHUM"

Коллективу пришлось обрезать трек, так как он не вмещался во временные рамки, требуемые песенным конкурсом. Презентация обновленной песни и клипа состоялась 9 марта в прямом эфире на телеканале канала "UA: Первый". Соответствующее видео опубликовано на YouTube, передает Politeka.net.

Вокалистка Go_A Екатерина Павленок отметила, что им пришлось адаптировать "SHUM", изменив первый вариант, презентованный ранее. Украинцам и так не сразу пришлась по душе эта песня, а теперь, пережив тот скандал, на Go_A снова посыпались гневные замечания - мол, сделали только хуже, лишив "изюминки" припев из-за этого сокращения.

Украинцы в комментариях просят прислушаться ко всеобщему мнению:

"Верните все назад!!!"

"Вы же музыканты, неужели не видите, что сделали г-но? там были эмоции, а здесь ничего нет... Только сею, сею и одно и тоже... Непонятно, где припев, где куплет - все на одной ноте и ровно, где взрыв, который был в первой версии? Совершенно новая песня. Я думала уберут несколько нот и все, а они всю песню перевернули... У вас был целый год, неужели нельзя было все подготовить на 100 %? Почему сразу шум не делали под Евровидение на 3 мин?"

"Песня хорошая, но это совсем другая песня, а не "Shum". Жаль, что полностью заменили"

"Ой, нет-нет-нет! Первая версия намного ярче!!!! Это же совсем другая песня!!!! Ну нет, пожалуйста!!!🙏"

"Этот вариант не имеет никаких шансов"

"Эта версия также неплохая, но такое ощущение как припев пропал ((("

"Вы не то что проиграете, вы займете предпоследнее место, а могли бы выиграть"

Напомним, украинцы загнобили группу Go_A за фрагмент песни на Евровидение-2021, видео: "Один треш..."