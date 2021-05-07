Известная украинская певица и DJ Анастасия Кумейко (Dj NANA), бывшая солистка группы Nikita, придала нового звучания песне известной группы
Группа GO_A, которая будет представлять Украину на "Евровидении" уже давно выставила свою песню "Shum", с которой решила отправиться на конкурс, передает Politeka.net.
Всего несколько часов назад в Инстаграм-группе коллектива появилась новая версия указанной композиции. Ремиксом занималась бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Новое звучание Shum в ремиксе от Dj NANA... Как вам? Пишите в комментариях 😍", - написали авторы поста.
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Не все пришли в восторг от услышанного. Некоторые писали, что композиция была "испорчена", а также пришли в ужас.
"Ужасно, оригинал песни шедевр, ремикс все испортил. Ваши песни шедевральные в оригинале 🙌", "Первый вариант "Шума" лучше, чем любые ремиксы", "Хорошо. Но лучше было бы с Витчхаусом. Музыкальная темнота с которой доносится замечательный фольковий вокал", "ну не знаю, оригинал - это настоящий техно фолк, а этот ремикс похож на «Казантип РЕМИКС КЛУБ ЛЕТО 2003» я бы такое не слушала.", "Это КРУТО!!!🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.
Отметим, ранее GO_A пришлось обрезать трек, так как он не вмещался во временные рамки, требуемые песенным конкурсом. Тогда не всем понравилась и эта версия песни.
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