Известная украинская певица и DJ Анастасия Кумейко, которая была солисткой группы Nikita, блеснула фигурой в красивом платье

35-летняя артистка следит за внешностью, пишет Politeka.net. Красотка занимается спортом, а позже показывает результаты своей работы над собой.

В этот раз Анастасия предстала в зеленом платье на тонких бретельках. Красотка позировала на стуле широко расставив ноги, она задрала платье и слегка нагнулась. Пышный бюст без белья, казалось, может выпрыгнуть из платья.

Волосы певица зачесала назад, а на лице был легкий макияж, подчеркивающий натуральную красоту артистки.

"Начинаем весенние гадания! Цитату- в комменты!

Возьмите в руки ближайшую к вам книгу, откройте стр. 34 и напишите в комментарии первое предложение 😉 Я начинаю: «Я прислоняюсь к стене, тяжело дышу, пытаюсь взять под контроль судорожную реакцию собственного тела, обрести равновесие» (на 50 оттенков темнее 🌪)", - написала артистка.

За 40 минут публикация собрала более 800 лайков и много комментариев.

"Прекрасная", "Идеальная", "Классная фотка!!! 🐰🔥", "Так-с... Тяжело дышу, пытаюсь взять под контроль судорожную реакцию собственного тела... Книгу пока не взял, руки заняты... не подумай лишнего, просто пытаюсь взять себя в руки)))", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Кумейко выступала в группе "NikitA" с 2011 года, прийдя из группы "А. Р. М. И. Я.". В 2016 году она покинула коллектив.

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