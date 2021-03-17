Певица и диджей Анастасия Кумейко (DJ NANA), бывшая солистка группы "Nikita", показала свою великолепную растяжку

Звезда много времени проводит на тренировках, поэтому ее фигура достойна зависти, пишет Politeka.net.

Красотка в этот раз решила похвастаться идеальной растяжкой, задрав ножку выше головы. Соответствующее фото артистка разместила в своем Инстаграм.

В кадре брюнетка предстала в яркой курточке и трусиках. Звезда сверкнула аппетитными "булочками". Также артистка обула длинные ботфорты, обтянувшие ее стройные ножки. А благодаря длинным шпилькам ее силуэт удлинился.

Звезда открыла рот и посмотрела в камеру.

"Вдох глубокий, руки шире,

Не спешите, три-четыре!", - написала Анастасия.

За час пост собрал более 4000 лайков и много комментариев:

"Ты просто космос 🚀", "Ваууууу!!!!", "Потрясающее ! Я теперь мечтаю о такой форме и Фотографии себе ❤️❤️🔥", "Мне бы такие шаги на пути к целям 😂😂🔥", "Классс❤️Настя, ты как всегда 🔥🔥🔥", "Вау🔥😍", "Красивые сапожки", "Йоооооо 😮😮😮😮 😍🔥🔥🔥", "Вааауууу 🔥", "Вау-вау-вау", "Космос 🙌", "Нужно часы такие сделать 🔥🔥🔥", "Классное фото", "Ух ты🔥", "🚀🚀🚀🚀🚀аааеееееее❤️❤️❤️❤️", "Очень клево и горячо", "Это сильно! Лифт таки полезен!🔥😍", "Ого! Класс🔥", "Ой после такого вдыхаешь и жизнь начинается!", "👍👍👍👍👍 Вчера смотрела ваше интервью в ютубе, от вас столько позитива, тепла исходит🔥🔥🔥 😍😍😍", "С первой попытки наверное 😁", "ВОУ очень шикарная леди 🔥❤️".

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