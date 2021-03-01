Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в спортзале

На фото Кумейко сидела в спортзале, позируя в топе и штанах. Красотка собрала волосы в хвост, чтобы не мешали. Настя устроилась удобно перед зеркалом, скрестив ножки, и снимая себя на телефон. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"— Какой сегодня день?

— Сегодня.

— Мой любимый день

А у вас?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Железная сила воли. Уже с утра", "Не, ну в зал лучше во вторник.. по понедельникам там те, у кого начало новой жизни... ко вторнику это у них проходит и можно врываться", "Ну ... судя по кол-ву железа, тяжёлый!", "Ох, любимые гирьки, моя тема", "Я обязательно с вами проведу день. Вы сногсшибательная", "Прекрасный день", "Правильно, похвально", "Так а гирьки поднимала сегодня", "Первый весенний".

Мы писали, что украинская певица, бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко показала свои формы с необычного ракурса.

Анастасия Кумейко нарядилась в обтягивающий черный костюм с пикантным вырезом на груди и приняла пикантную позу в тренировочном зале. Красотка оперлась локтями о пол, свесив голову вниз, стала на носочки и подняла пятую точку высоко вверх.

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