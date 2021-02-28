Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в эффектном образе

На фото Кумейко показалась в полупрозрачной кофточке, под которой можно заметить черный бюстгальтер. Звезда сидела за столом, дополнив образ стильными большими украшениями на руке, шее и в ушах. Анастасия улыбалась, взяв вилкой немного еды из тарелки. На втором кадре было все аналогично, но в блюде уже была не еда, а различные украшения, которые певица взяла вилкой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Стильная съемка, супер", "Вау", "Вы божественная", "2 фото лучшее", "Что за цыпочка".

Известно, что Анастасия Кумейко была солисткой группы Nikita вместе с Дашей Астафьевой. Певица заняла место Юлии Кавтарадзе, которая там была с начала создания группы. Кумейко закончила сотрудничать с группой в 2016 году.

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В кадре Анастасия позирует на массажном кресле, ей делают массаж лица и шеи, так называемый лимфодренажный массаж, который заставляет активизировать очистительные функции организма.

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