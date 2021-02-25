Певица и диджей Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita", впечатлила внешностью в белье

Известная артистка активно занимается спортом, именно поэтому ей не стыдно показать шикарную фигуру, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка опубликовала горячее видео в белье и ботфортах. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Красотка была в спортивном лифчике, который подчеркнул бюст, а трусики на толстой резинке, слегка подпрыгнули, оголив ягодицы.

Также на артистке была красная куртка - ее она распахнула.

Завершила образ сверкающая цепочка на шее.

Анастасия не только похвалилась идеальной фигурой, но и чудесной растяжкой. Звезда подняла ножку в длинных ботфортах на шпильке.

"Сделай мой день ❤️🌪", - написала Кумейко.

За час видео собрало почти 6000 просмотров и много комментариев.

"Какая же ты Волшебная Секси Ракета!!!🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀 и как же я тебе благодарна за красоту и твоё согласие!!!❤️❤️❤️", "Офигенская👏🔥🙌", "Потрясающая 🔥🔥👏👏❤️❤️❤️", "🔥 мотиватор 😍 фигура мечта 🔥 вы супер 🔥", "Умопомрачительная🔥🔥🔥", "Как всегда🤩💥💥💥❤️", "Бомба))", "Бомба😍😍😍😍", "Было так жарко ... мой телефон почти расплавился 🤯 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "🔥🔥🔥🔥🔥 богиня обожаю тебя 🔥🔥💕💕💕💕💕💕💕", "Ох, красотка 😍 Агинь🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Кумейко позировала в черном наряде. Красотка также надела перчатки, а на шее сверкало украшение с множеством камней.

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