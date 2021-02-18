Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя, сделав акценты на главном

На фото Анастасия позирует в кружевном белье и прозрачной юбке. Девушка изначально хвастается безупречной фигурой, потом демонстрирует внешность, ножки, ягодицы, бюст, а завершает показ зоной бикини. Кумейко не стеснялась все показать в деталях, благодаря чему снимки вышли очень соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль красотки в социальной сети Инстаграм.

"Детали", - написала Анастасия под фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"З - Зорро", "Кто вам шикарное белье испортил чёрным маркером", "Ого, ого-го,жарковато, уже и мороз не страшен, спасибо за тепло", "Она была великолепно сложена...но правая рука нелепо торчала из чемодана", "Мелочи вечной женственности", "Годный контент", "Изумительно", "Но я не вижу подробностей", "Шикарная девушка", "Вы очень красивая", "Шикарная фигурка продолжай поддерживать форму", "Красота страшная сила", "Супер-девочка", "Нет слов, одни эмоции", "Знатный орешек".

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На кадрах Анастасия позировала в нижнем белье в душевой комнате.

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