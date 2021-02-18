Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя, сделав акценты на главном
На фото Анастасия позирует в кружевном белье и прозрачной юбке. Девушка изначально хвастается безупречной фигурой, потом демонстрирует внешность, ножки, ягодицы, бюст, а завершает показ зоной бикини. Кумейко не стеснялась все показать в деталях, благодаря чему снимки вышли очень соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль красотки в социальной сети Инстаграм.
"Детали", - написала Анастасия под фото.
Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:
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Мы писали, что известная певица Анастасия Кумейко показала себя в невероятном образе.
На кадрах Анастасия позировала в нижнем белье в душевой комнате.
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