Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в максимально жарком образе

На фото Анастасия позировала без одежды и белья. Красотка в таком виде вышла на балкон, прикрывшись только теплым одеялом. Звезда оставила волосы распущенными, а показала себя со спины. Кадр получился довольно провокационным и захватывающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на профиль знаменитости в социальной сети Инстаграм.

"Привезла в Кривой Рог солнышко! (на часик для фото)", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Настюша, не замерзни", "Помню вас в Кривой Роге,на открытие клуба СКАЙ", "В Днепр тоже кусочек, достался))", "Ты замечательный человечек ти класна", "мои приветы долетели вчера?))))", "срочно адрес!!!улица,дом,квартира!! выезжаю!!!".

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Уточним, что на опубликованном ролике Кумейко предстает в боди и штанах, постепенно избавляясь от последних. После этого знаменитость покоряет соблазнительным танцем, демонстрируя свои лучшие места.

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