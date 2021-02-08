Известная певица и DJ Анастасия Кумейко, которая раньше пела в группе Nikita, показала себя во всей красе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, которое свело с ума ее поклонников. Кумейко была одета в розовое нижнее белье спортивного плана. Образ она дополнила грубыми черными ботинками. Черные волосы девушки обрамляли ее невероятно красивое лицо, а нежный макияж в розовых тонах идеально гармонировал с нижним бельем.

Судя по видео, красотка участвовала в фотосессии. Она позировала на камеру, выбирая самые удачные ракурсы. На одном из кадров девушка пошалила на столе, выгнувшись таким образом, чтобы можно было рассмотреть ее плоский животик и округлые бедра.

Для того, чтобы видео было атмосферным, Анастасия использовала медленную романтичную песню, которая идеально передала настроение женщины.

«Ты не сбываешься, хоть снишься в ночь на пятницу», - загадочно подписала видео звезда.

В комментариях Анастасии Кумейко оставили массу приятных слов.

«Такая красивая!!! Прям очень очень», «Завидую фотографу», «Шикарная», «Такая огненная», «Крутая», - пишут пользователи сети.

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