Відома українська співачка і колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко показала, як знімає халат в душі

Пустотлива артистка поділилася новим провокаційним відео в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

У ролику співачка вирішила подражнити своїх шанувальників, показавши, як роздягається перед душем. Потрібно відзначити, що всі кадри зняті з фільтром, який створює ефект запітнілого скла.

На відео Кумейко спочатку стоїть спиною до камери в халаті, а потім починає його повільно знімати. Однак, якщо спина співачки дійсно виявилася оголеною, то внизу вона одягла штани від піжами, тим самим пожартувавши над фанатами, які, можливо, очікували чогось іншого.

Потім співачка почала весело танцювати під музику.

"Можливо, друга частина відео не виправдає ваших очікувань, але...Мій душ-мої правила!", - написала виконавиця.

Фанати Кумейко тут же почали коментувати кадри.

"Ахах шикарна", "як волосся галузі", "хіба так можна?", "Цікаво виходить", "мої очікування і перша частина не виправдала", "Ялинка-ялинка, повернися до лісу задом, до нас передом", "Нормусь шорти", "Настя, я захворів - не можу сфокусувати зір. Допоможіть!", "Я вас люблю", "Браво!", "Сюрприз вийшов", "бомбезна фігура і тіло", "та коли ж ти вже роздягнешся? Рейтинги треба підвищувати!",- пишуть люди.

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