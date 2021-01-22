Экс-участница группы "Nikita" Анастасия Кумейко поразила поклонников раскованной выходкой в смелом образе
Как сообщает Politeka.net, красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в одном лишь черном кожаном пиджаке. Верхняя одежда прикрыла тело певицы до бедер, а ниже открылся соблазнительный вид на ее голые ножки.
Анастасия Кумейко собрала волосы в хвост и откинула их назад, повернув голову прочь от камеры. Она придала кадру большей пикантности, сунув руку за пазуху.
"Как вы там, дéржитесь?", - поинтересовалась диджей Nana в описании к фото.
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Пользователи соцсети пришли в восторг от вызывающего вида Анастасии и засыпали ее приятными комментариями о стиле и красоте:
"Все так серьезно, но красиво"; "У вас там серце?"; "Хорошый пиджачок"; "Как привлекательно"; "Потрясающая Нана 🖤 Чувствую, что могу"; "Ну что за женщина?!🔥"; "Какая-то необычная причёска, Анастасия)"; "держусь, смотря на тебя Насть!!!!!"; "Оставайся в тепле, Анастасия".
Ранее Кумейко позировала на пляже в черном бикини, опустившись на колени. Звезда повернулась к камере спиной и продемонстрировала упругие ягодицы. Волосы девушка оставила распущенными, а показалась возле экзотического растения.
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