Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в компании подружек

На фото девушки сидели в черных закрытых купальниках с большими декольте. Глаза красотки прикрыли очками, а в руках держали журналы. Образ подружки дополнили полотенцами на голове, видимо, длинноногие "бестии" показались после душа, так и хочется добавить: "прямо близняшки". Кадр получился очень смелым и провокационным, ведь девушки не стеснялись себя показать на белых простынях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы пишете дату, а я вам фото с этого дня", - написала одна из красоток.

Фанат предложил показать фото от 11.03.20 года, на что девушка показала этот кадр.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Прикольно", "Растяжка просто топ, как и загар после отпуска. С возвращением, Анастасия", "Сразу и не поймёшь про какую влажность идёт речь))))", "Ножки идеальны".

Мы писали, что бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников стильным образом со сверкающим лифом.

Певица продемонстрировала, в каком стильном образе она появилась в съемочной студии. Так, на фото ее можно увидеть в свободных белых джинсах с высокой посадкой и черном пиджаке.

Напомним, стильная экс-Nikita приковала внимание к пышным формам в сверкающем лифчике

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