Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в конце отпуска

На фото Анастасия позирует в розовом купальнике с большим декольте. Пышный бюст прямо выпирал из обтягивающей ткани, но Кумейко совсем это не смущало. Звезда смотрела в телефон, снимая себя на телефон в зеркало. Волосы у красотки остались распущенными, а образ девушка дополнила браслетом на руке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Грущу такая соблазнительная, что уезжаю. Таки уехала. До конца", - написала звезда под снимком.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, так как кадр был опубликован в сторис Инстаграм, но обычно Анастасию засыпают комплиментами:

"Следы выдают, что не только твой))"; "Ну кто то же фоткал, значит не только твой"; "Клевый купальник)"; "Красотка"; "Пожалуйста, приезжай на Филиппины в будущем", "Размышления моего ума", "Ку-ку, красотка", "Насть, с начала Никиты ты совсем не поменялось. Как ты это делаешь?".

Мы писали, что бывшая участница группы "Nikita" Анастасия Кумейко впечатлила подтянутой фигурой на курорте.

Анастасия Кумейко покрасовалась красивым внешним видом на песчаном пляже, оставив позади тропические домики среди пальм. Звезда закинула руку за голову, откинув волосы, и показала во всей красе свой объемный бюст, упругие бедра, плоский живот и загорелые бедра.

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