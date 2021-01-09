Известный Dj Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в дуэте «Nikita» отправилась на зимние каникулы в жаркие страны и забросала сеть яркими снимками

Новую фотографию знаменитость разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, Кумейко уже целую неделю принимает солнечные ванны и плескается в лазурной воде на популярном курорте. Артистка то и дело выкладывает яркие фотографии, на которых демонстрирует свою безупречную фигуру в различных купальниках. Но вот ее отдых подходит концу, о чем она сообщила своим подпичикам и покрасовалась сгоревшим телом в нежно-белом бикини.

Надо отметить, что на заднем фоне у артистки виднелся морской пейзаж невероятной красоты.

«Продержаться всю неделю и Сгореть за день до вылета ✅

Розовый фламинго летит домой 😂», - шутливо написала Анастасия.

Пользователи сети принялись комментировать фото.

"Какой нежный красивый купальник 🎀", Купальник просто айс", "А у нас тут все синие 😨 после праздников"," "Какая загорелая", "Дитя заката", - пишут в сети.

До этого Анастасия Кумейко покрасовалась красивым внешним видом на песчаном пляже, оставив позади тропические домики среди пальм. Звезда закинула руку за голову, откинув волосы, и показала во всей красе свой объемный бюст, упругие бедра, плоский живот и загорелые бедра.

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