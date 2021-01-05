Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и предложила погадать

На фото Кумейко позирует в белье, а волосы собрала назад. Поверх фотографии расположилось множество букв, из которых нужно составлять слова. Как можно понять, Анастасия предлагает погадать на 2021 год. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Гадаем на 2021 год.

3 слова, которые увидишь первыми, будут сопровождать тебя в Новом году!

Я увидела: СОБЛАЗН, КАЙФ, ГАРМОНИЯ", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили несколько сотен лайков и написали комментарии:

"Работа. Счастье. Гармония. Моя работа, даже тут меня не покидает", "Да ну тебя , Настя,с твоими приколами", "Соблазн, храп, гармония. Что-то как-то не вяжется".

На втором фото в сторис девушка показала себя в купальнике. Звезда стояла перед зеркалом и сверкала соблазнительными изгибами.

"Пресс, держись, не сдавайся", - написала звезда.

Сообщалось, что популярная украинская певица Анастасия Кумейко покорила упругими формами в одном боди.

Уточним, что на опубликованном ролике Кумейко предстает в боди и штанах, постепенно избавляясь от последних. После этого знаменитость покоряет соблазнительным танцем, демонстрируя свои лучшие места.

Напомним, раздетая экс-Nikita пленила изгибами, сбросив лишнюю одежду

Также Politeka писала, что страстная экс-Nikita Кумейко покорила изгибами во время танца, оставшись в одном белье

А еще Politeka сообщала, что экс-Nikita сверкнула совершенным "орешком" в черном купальнике на пляже



