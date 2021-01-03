Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя на отдыхе

На фото красотка позировала в бикини, стоя на кухне. Красотка снимала себя на телефон в отражение зеркала. Звезда дополнила образ белыми тапочками, а волосы собрала в хвост. Красотка хвасталась фигурой и тем, что ей удалось не сгореть. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не сгорела. И не поправилась. Отличное начало", - написала звезда под фото.

На кадре, который девушка выбросила в сторис до этого, красотка лежала на пляже и загорала. Анастасия только дополнила образ шляпкой, а в руках держала книжку. Как известно, Кумейко только уехала отдыхать в теплые страны.

"Целый день", - подписала кадры Анастасия в сторис Инстаграм.

Фанаты не смогли оставить комментарии под фотографиями, так как у них не было такой возможности.

Мы писали, что популярная украинская певица Анастасия Кумейко покорила упругими формами в одном боди.

«Хотела быть секси кошечкой…но тут запуталась ножка в штанине», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Кумейко предстает в боди и штанах, постепенно избавляясь от последних. После этого знаменитость покоряет соблазнительным танцем, демонстрируя свои лучшие места.

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