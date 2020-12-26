Бывшая солистка группы Nikita, известная певица Анастасия Кумейко взбудоражила поклонников пикантными кадрами

Исполнительница, которая выступает под псевдонимом DJ NANA, поделилась новым видео в своем Инстаграм. В нем красотка предстала перед зрителями в откровенном образе.

При этом, Анастасия решила подразнить поклонников и наложила на свое видео специальную маску, которая размывает кадры и добавляет на них предупреждение о потенциально небезопасном для просмотра контенте.

Впрочем, даже на размытом видео можно заметить, что певица танцует у себя на кухне в одном белье. Кумейко соблазнительно извивается, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

«Угол зрения зависит от остроты восприятий», - подписала видео звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать провокационные кадры.

«Будем считать, что это в горячем душе», «Как убрать размытость», «Подумал, что у меня что-то с настройками», «Походу там левая чувиха просто», «Запретное видео», «Какая-то фигня, что видео нормально не посмотришь. Нана еле видна, цензуру влепили Инстаграммеры», «Неееет!!!!Почему всё размыто???? Нереальная все равно», «Каждая девушка должна быть немного загадочной....или размытой», «Это что, новая цензура в Инсте?», «А без фильтра есть этот контент где то?», «Ну так ведь совсем не интересно», -пишут люди.

Напомним, соблазнительная экс-Nikita Кумейко сняла штаны и покрутила прелестями на камеру: «Хотела быть кошечкой…».

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