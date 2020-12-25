Популярная украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше была участницей группы Nikita, покорила упругими формами в одном боди
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Хотела быть секси кошечкой…но тут запуталась ножка в штанине», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном ролике Кумейко предстает в боди и штанах, постепенно избавляясь от последних. После этого знаменитость покоряет соблазнительным танцем, демонстрируя свои лучшие места.
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Однако фанатов Кумейко лишила возможности что-либо сказать, разместив ролик у себя в карусели Stories.
До этого мы рассказывали, что певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в смелом образе и рассказала о чувствах
На фото звезда позировала в юбке из кожы. Красотка была без бюстгальтера и показалась топлес, сбросив пиджак, который держала в руках. Волосы Анастасия оставила распущенными, а показалась в профиль. Кумейко закрыла глаза от удовольствия, а руками прижала бюст, чтобы ничего не засветить.
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