Популярная украинская Dj Анастасия Кумейко, которая раньше была участницей группы Nikita, покорила сеть жарким нарядом

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Какую одежду вы любите больше всего?» - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что на опубликованной фотографии Кумейко позирует, избавившись от «лишней» одежды, оставшись в одной сетке. Пикантные места знаменитость решила прикрыть рукой, хотя это и получилось не очень умело.

А вот поклонники были лишены возможности что-либо сказать, ведь фотографией красотка поделилась у себя в разделе Stories.

До этого мы рассказывали, что известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показалась в максимально жарком образе.

На фото Кумейко позирует без одежды и белья. Красотка руками прижала пышный бюст, делая кадр очень соблазнительным. Волосы у Анастасии были собраны назад, а образ дополнила звезда ярким макияжем.

"DG NANA - Вибрации", - подписала кадр красотка.

Фанаты знаменитости были в невероятном восторге от увиденного, но сказать что-либо они не смогли.

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