Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показалась в максимально жарком образе

На фото Кумейко позирует без одежды и белья. Красотка руками прижала пышный бюст, делая кадр очень соблазнительным. Волосы у Анастасии были собраны назад, а образ дополнила звезда ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"DG NANA - Вибрации", - подписала кадр красотка.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Нереальная кошечка".

Сообщалось, что украинская певица и экс-участница группы Nikita Анастасия Кумейко в очередной раз устроила зажигательные танцы на фоне холодильника.

Артистка с туго затянутым хвостом и без макияжа на лице нарядилась в черное боди, выставив напоказ свои стройные ноги и упругие ягодицы.

Кумейко зажигательно двигалась под музыку, соблазнительно расставляла ноги и руки, а также двигала бедрами под арабские мотивы.

Мы писали, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников, примеряв откровенное красное белье.

Так, звезда устроил конкурс «покажи мне», в результате чего один из поклонников попросил красное белье.

«Если Бог хотел, чтобы мы были обнаженными, зачем тогда он придумал сексуальное белье?» - говорится в ответе Кумейко.

Напомним, бесстыжая экс-Nikita Кумейко с декольте нараспашку взбудоражила новым образом

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