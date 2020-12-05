Украинская певица и экс-Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников соблазнительными формами, распахнув курточку

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Киця хочет», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Кумейко позирует, примеряв маску в стиле кошечки. При этом девушка эффектно распахивает курточку, демонстрируя аппетитные прелести во всей красе.

А вот поклонников знаменитость решила избавить от возможности что-либо сказать. Кадры Кумейко опубликовала в карусели Stories.

До этого мы рассказывали, что бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников, примеряв откровенное красное белье

Так, звезда устроил конкурс «покажи мне», в результате чего один из поклонников попросил красное белье.

«Если Бог хотел, чтобы мы были обнаженными, зачем тогда он придумал сексуальное белье?» - говорится в ответе Кумейко.

На фотографии Dj Nana позирует в практически невидимом красном белье, которое больше напоминает обычные ниточки. Пикантные места знаменитость решила прикрыть стикерами в виде сердечка.

Напомним, экс-Nikita Кумейко в прозрачном наряде проговорилась о «тайных» желаниях

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