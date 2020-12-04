Украинская Dj Nana Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила безупречной фигурой в одном кружеве
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость решила поделиться у себя в Instagram.
«Части тела не могут быть слишком такими или слишком другими. Они такие, какие есть», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Кумейко позирует, избавившись от белья. Пикантные места знаменитости при этом прикрывает лишь кружевная накидка.
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«Такая красивая», «Нана – ты волшебница», «восхищаюсь», «волшебная женщина», «идеальные детали», «кхм…поднимите мне веки!», «Пирсинг под нижней губой был ? Круто ! Я тоже носила ! А почему сняла», «офигенная», «Ты ешь картошку во время написания этого текста?», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и рассказала о подарке.
На фото Кумейко позировала в берцах, платье с декольте и пиджаке белого цвета, который решила оставить расстегнутым. Волосы у красотки были собраны назад, а снимали звезду сверху и можно оценить не только фигуру, но и бюст из выгодного ракурса.
Напомним, экс-Nikita Кумейко в одних стрингах бесстыдно показала все самое интересное
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