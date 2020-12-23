Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и предложила смелую фантазию

На фото Анастасия показалась в джинсах и пальто, которое решила оставить расторгнутым. Образ дополнила Кумейко топиком, который еле вместил пышный бюст красотки. Звезда улыбалась на камеру, а руками взялась за голову. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Продолжи фразу:

Если бы мог(ла)на один день превратиться в другого человека, я бы стал(а)...

Варианты фраз зависят от вашей фантазии и смелости", - написала звезда.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Своим будущим мужем, чтобы узнать, где он сволочь шляется, когда я без него тут незамужняя", "Самым богатым в мире, пустил бы половину состояния на помощь больным детям и малоимущим семьям", "Я бы хотела превратиться в Шахерезаду", "ключ от моего сердца", "Я бы стала своим другом/подругой, чтобы узнать как я выгляжу со стороны", "Такие красивые".

Сообщалось, что популярная украинская Dj Анастасия Кумейко, которая раньше была участницей группы Nikita, покорила сеть жарким нарядом.

«Какую одежду вы любите больше всего?» - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что на опубликованной фотографии Кумейко позирует, избавившись от «лишней» одежды, оставшись в одной сетке. Пикантные места знаменитость решила прикрыть рукой, хотя это и получилось не очень умело.

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