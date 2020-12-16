Популярная украинская певица Анна Седокова заставила мужчин «пускать слюни», демонстрируя упругую гордость в мини-шортах

Как рассказывает Politeka, кадры опубликовала у себя на странице Dj Анастасия Кумейко в Instagram.

«С днем рождения», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Седокова позирует в экстра-мини шортах и джинсовой кофте, демонстрируя на камеру идеальные и загорелые ноги. Образ красотка дополнила эффектной шляпой и туфлями на каблуке.

Поклонники знаменитости были лишены возможности что-либо сказать, фотография была опубликована в карусели Stories.

Как сообщалось до этого, украинская певица Анна Седокова сверкнула безупречной внешностью, примеряв платье на грани приличия

«Ты всегда будешь знать, что это ОНА. Она придет в твою жизнь, чуть позднее, чем ты думал. Все будет не вовремя и как то сложно. С начала. Потом ты не сможешь ее оценить, будешь увлечён другими, делать вид, что ОНА тебе не нужна. Таких же много», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Седокова позирует в экстра-мини платье, эффектно расставив при этом ноги. Пикантные места знаменитость решила прикрыть руками, соблазнительно поглядывая в кадр.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова блеснула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.