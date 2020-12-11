Популярная украинская певица Анна Седокова сверкнула безупречной внешностью, примеряв платье на грани приличия

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Ты всегда будешь знать, что это ОНА. Она придет в твою жизнь, чуть позднее, чем ты думал. Все будет не вовремя и как то сложно. С начала. Потом ты не сможешь ее оценить, будешь увлечён другими, делать вид, что ОНА тебе не нужна. Таких же много», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Седокова позирует в экстра-мини платье, эффектно расставив при этом ноги. Пикантные места знаменитость решила прикрыть руками, соблазнительно поглядывая в кадр.

«Как курица для шаурмы на гриле», «красотка», «это так мило. Благодаю, Анна», «ух ты, какие ноги», «Аня, у тебя талант в понимании мужчин и женщин», «песня просто бомбезная», «песня проходная🙈чисто для себя и семейного альбома 😬но не на всю публику», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали до этого, певица Анна Седокова порадовала поклонников анонсом новой песни и клипа, в котором она появляется в довольно смелом образе

Так, певица опубликовала фрагмент клипа на свою новую песню. В видео она шагает по коридорам в солнцезащитных очках, шелковом голубом жакете и массивных серьгах. Под жакетом у певицы черный боди, надетый поверх черных колготок.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова блеснула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.