Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя в смелом образе и рассказала о чувствах

На фото звезда позировала в юбке из кожы. Красотка была без бюстгальтера и показалась топлес, сбросив пиджак, который держала в руках. Волосы Анастасия оставила распущенными, а показалась в профиль. Кумейко закрыла глаза от удовольствия, а руками прижала бюст, чтобы ничего не засветить. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я чувствую как ты дышишь

И я так сильно, так сильно...", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хьюстон - это любовь", "Прекрасная", "Красиво очень", "когда уже будут фотосессии ню? как во времена группы Nikita?", "Он нравится, нравится", "Нежность и соблазн в одном фото", "Шикарная как всегда", "Как красиво".

Мы писали, что украинская Dj Nana Анастасия Кумейко впечатлила безупречной фигурой в одном кружеве.

«Части тела не могут быть слишком такими или слишком другими. Они такие, какие есть», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кумейко позирует, избавившись от белья. Пикантные места знаменитости при этом прикрывает лишь кружевная накидка.

Напомним, неудержимая экс-Nikita распахнула наряд, разбередив самые смелые фантазии

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