Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя и спросила о наряде

На фото красотка позирует в шелковом платье и без белья. Анастасия была без обуви и задрала одну ножку, восхищая своими изгибами. Кумейко одной рукой потянула за шелк, делая кадр максимально соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Уже выбрали наряд на Новый год?", - написала Кумейко под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Богиня", "Прекрасно", "Мама миа, какая красивая", "Эта кожа ... Я чувствую, как она горит", "Настя, где новый год встречать будешь?".

Сообщалось, что бывшая солистка группы Nikita, известная певица Анастасия Кумейко взбудоражила поклонников пикантными кадрами.

Анастасия решила подразнить поклонников и наложила на свое видео специальную маску, которая размывает кадры и добавляет на них предупреждение о потенциально небезопасном для просмотра контенте.

Мы писали, что бывшая солистка группы "Nikita" Анастасия Кумейко порадовала публику сочным кадром.

Анастасия исполнила мечту своих фанатов, соскучившихся за ее коронным "фокусом" в лифте. Звезда неоднократно баловала публику шикарными шпагатами в, казалось бы, непригодном для этого месте. После некоторого периода затишья Кумейко снова дала волю своей фантазии, задрав длиннющую ножку выше головы.

Напомним, соблазнительная экс-Nikita Кумейко сняла штаны и покрутила прелестями на камеру

А еще Politeka писала, что экс-Nikita показала вершину своего наслаждения, сбросив одежду

Также Politeka сообщала, что неудержимая экс-Nikita распахнула наряд, разбередив самые смелые фантазии



