Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя на отдыхе

На фото красотка позировала в купальнике, а образ дополнила стильными очками. Звезда стояла перед зеркалом и хвасталась эффектной фигурой. Анастасия собрала волосы назад, а снимала себя на телефон. Кадр получился довольно пикантным и зажигательным, ведь тело у Кумейко выглядит идеально. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Понедельник", - написала лаконично звезда.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"А где холодильник", "Прям глаза разбежались! Все красиво", "Прекрасно", "Совсем похудела", "вот что значит холодильник дома оставили, вон какой животик плоский", "Размышления моего ума", "Ку-ку, красотка", "Насть, с начала Никиты ты совсем не поменялось. Как ты это делаешь?".

Мы сообщали, что Известная украинская певица Анастасия Кумейко которая сейчас работает в ночных клубах под псевдонимом DJ NANA, отправилась на отдых в Египет.

Так, Настя поделилась фотографией, на которой она сидит на коленках во дворе отеля Rixos с патчами под глазами. На ней – синий раздельный купальник, верх которого подчеркивает пышный бюст звезды.

Напомним, экс-Nikita сверкнула совершенным "орешком" в черном купальнике на пляже

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