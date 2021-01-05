Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя на отдыхе
На фото красотка позировала в купальнике, а образ дополнила стильными очками. Звезда стояла перед зеркалом и хвасталась эффектной фигурой. Анастасия собрала волосы назад, а снимала себя на телефон. Кадр получился довольно пикантным и зажигательным, ведь тело у Кумейко выглядит идеально. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Понедельник", - написала лаконично звезда.
Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:
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Мы сообщали, что Известная украинская певица Анастасия Кумейко которая сейчас работает в ночных клубах под псевдонимом DJ NANA, отправилась на отдых в Египет.
Так, Настя поделилась фотографией, на которой она сидит на коленках во дворе отеля Rixos с патчами под глазами. На ней – синий раздельный купальник, верх которого подчеркивает пышный бюст звезды.
Напомним, экс-Nikita сверкнула совершенным "орешком" в черном купальнике на пляже
А еще Politeka писала, что экс-Nikita Кумейко, прикрывшись только ниточками бикини, заставила любоваться собой
Также Politeka сообщала, что экс-Nikita в шелках и без белья заставила наслаждаться роскошным телом