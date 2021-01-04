Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя на отдыхе

На фото звезда позировала в купальнике, сидя на коленках. Анастасия развернулась спиной к камере, хвастаясь упругими ягодицами в черном бикини. Волосы девушка оставила распущенными, а показалась возле экзотического растения. Кадр получился светлым и даже немножко соблазнительным. Как можно понять, девушка отправилась в теплые страны проводить отпуск. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Воскресенье", - подписала фото звезда.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"На фото все идеально", "Красивый океан", "Очаровательное растение", "Великолепные ягодицы", "Шикарная пальма", "Ой, какие булочки классные", "Началось", "Как часто поливаете?", "Тут все идеально", "Жарко в Киеве?".

Сообщалось, что украинская певица и экс-участница группы Nikita Анастасия Кумейко в очередной раз устроила зажигательные танцы на фоне холодильника.

Артистка с туго затянутым хвостом и без макияжа на лице нарядилась в черное боди, выставив напоказ свои стройные ноги и упругие ягодицы.

Напомним, экс-Nikita в шелках и без белья заставила наслаждаться роскошным телом

Также Politeka писала, что бесстыжая экс-Nikita избавилась от одежды, показав соблазнительные изгибы

А еще Politeka сообщала, что соблазнительная экс-Nikita Кумейко сняла штаны и покрутила прелестями на камеру



