Известная украинская певица и Dj Анастасия Кумейко, которая раньше входила в дуэт Nikita, впечатлила страстным танцем в одном белье

Как рассказывает Politeka, кадрами красотка поделилась у себя в Instagram.

"Танцы за шторой. Танцы не для слабых", - коротко подписаны кадры.

Обратим внимание, что на ролике видно Кумейко, которая исполняет соблазнительный танец в одном белье, а перед ней закрыта полупрозрачная штора. Поклонники знаменитости были "без ума" от виденного, забросав красотку комплиментами с разных сторон.

"А где продолжение?", "это так вдохновляет", "во-первых – это красиво", "вау, вот это красотка", "чистый гипноз", "божественные танцы за шторой. Лучшее начало года", "и как теперь спать", "вот это спорт на ночь", - пишут ее поклонники.

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На фото красотка позировала в бикини, стоя на кухне. Красотка снимала себя на телефон в отражение зеркала. Звезда дополнила образ белыми тапочками, а волосы собрала в хвост. Красотка хвасталась фигурой и тем, что ей удалось не сгореть.

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