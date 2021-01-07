Известная модель, певица, диджей Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала свою фигуру во всей красе

Соблазнительная красотка решила поприветствовать своих поклонников жарким танцем, пишет Politeka.net. Красотка тщательно следит за собой, регулярно выкладывая видео своих тренировок.

Позже модель демонстрирует результаты занятий, и они, действительно, впечатляют. Кумейко в одном из последних видео в Инстаграм похвасталась стройной фигурой со всех сторон. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Звезда надела голубое бикини, из которого едва ли не выпрыгивала грудь. Пышный бюст подпрыгнул и смотрелся очень соблазнительно.

Благодаря крою трусиков, немного оголились упругие ягодицы красотки.

"В четверг утром", - написала модель, пожелав подписчикам доброго утра.

"Кокетка🌹⚡️", "Прекрасна, спору нет🔥🔥🔥", "Красотка", "Вот это работа над собой!!! Выглядите на 20👍", "😁👏 Класс ❤️ С Добрым утром, Настя 🎄💫", "я даже сохранил в подборку этот видосик!!!😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥", "❤️бодрое утро 🔥", "Красотка 😍и фигура и лицо красивое 👌🙂", "Доброе утро солнышко ❤️", "Холодильник сзади🤗🤗🤗", "качественный контент!", "Идеальная фигура", "Кто-то жжжстарается😁✌️🤩", "Прикольная малая🔥)", "когда тебе уже какой-то "Мери Бой" 😁 испортит фигурку? 🤔😏", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко позировала в белых тапочках и бикини. Образ звезда дополнила яркими очками, а в руках держала мандарин, которым игралась перед зеркалом.

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