Украинская Dj Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в дуэте Nikita, впечатлила роскошной фигурой в мокром купальнике
Как рассказывает Politeka, снимки были опубликованы на странице красотки в Instagram.
«Мерзкий, огромный, шумит как вертолет. Не трогает, но всегда рядом», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Кумейко позирует в мокром купальнике, демонстрируя безупречные ноги во всей красе. При этом стрелочкой звезда показала на летающую птицу, которую едва заметно в кадре.
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«А вот наглядный пример того, как много зависит от ракурса и позы. И никакой фотошоп не нужен», - говорится в подписи к другим снимкам.
На них Кумейко в том же купальнике соблазнительно оперлась об пальму, прикрыв лицо очками. При этом красотка эффектно задрала бикини, засветив места без загара.
Поклонники знаменитости были лишены голоса, поскольку Кумейко решила опубликовать фотографии в карусели Сторис.
До этого сообщалось, что модель, певица, диджей Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала свою фигуру во всей красе
Красотка демонстрирует результаты занятий, и они, действительно, впечатляют. Кумейко.
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