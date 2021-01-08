Известная украинская певица Анастасия Кумейко, которая выступала в группе Nikita, соблазнила движениями в одном боди

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Мне просто повезло с генетикой! Поэтому с самого детства я занимаюсь спортом, танцами, гимнастикой и сама отвечаю за состояние своего здоровья. Мне просто повезло с генетикой и с самого детства мне все врачи ставили диагноз - сколиоз и ещё что-то там, и удивлялись, как я ещё хожу со своей спиной! Пришлось закачивать мышцы спины, чтобы не рассыпаться в прямом смысле этого слова» - говорится в сообщении.

После этого, по словам Кумейко, ей «повезло» и у нее начались проблемы с коленями.

«Прописали лежачий режим. И это как раз во время группы Армия, где вообще не до отдыха было. Начала закачивать мышцы ног, чтобы не ловить и не вставлять на место коленную чашечку. Из последних «повезло» у меня надрыв связки в грудном отделе спины...» - рассказала звезда.

Однако ей повезло, рассказала Dj Nana, с силой воли и желанием быть собой и быть здоровой.

«Между сильным желанием достичь успеха и самим успехом существует прямая связь, если применить немного усилий. И через какое-то время вы станете еще лучше», - уточнила певица.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кумейко показывает в одном боди, как тренируется на отдыхе.

"Вау, кошечка", - пишут ее поклонники.

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