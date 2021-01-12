Украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила роскошной фигурой в одном белье

Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя в Instagram.

"Покажи мне" – коротко подписала знаменитость фотографию.

В ответ на это один из ее поклонников предположил, что сейчас у Кумейко будут просить явно "не очень хорошее". Однако, судя по реакции звезды, она к этому была явно подготовлена.

"Я готова", - коротко ответила она.

На опубликованном снимке Кумейко позирует с чашечкой эспрессо на кровати в одном белье, из-под которого виднеется явно лишнее. Саму красотку это явно не смущает, поскольку она заигрывает с поклонниками, поглядывая в камеру.

Уточним, что фотографию знаменитость опубликовала у себя в карусели Сторис, поэтому высказаться об идеальном теле кумира ее фанаты не смогли.

До этого мы писали, что украинская Dj Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в дуэте Nikita, впечатлила роскошной фигурой в мокром купальнике

Уточним, что на фотографии Кумейко позирует в мокром купальнике, демонстрируя безупречные ноги во всей красе. При этом стрелочкой звезда показала на летающую птицу, которую едва заметно в кадре.

Напомним, экс-Nikita завлекла самыми пикантными изгибами в мини-бикини, будоражащие кадры

Также Politeka писала, что раздетая экс-Nikita пленила изгибами, сбросив лишнюю одежду

Также Politeka сообщала, что страстная экс-Nikita Кумейко покорила изгибами во время танца, оставшись в одном белье