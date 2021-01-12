Украинская певица Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в группе Nikita, впечатлила роскошной фигурой в одном белье
Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя в Instagram.
"Покажи мне" – коротко подписала знаменитость фотографию.
В ответ на это один из ее поклонников предположил, что сейчас у Кумейко будут просить явно "не очень хорошее". Однако, судя по реакции звезды, она к этому была явно подготовлена.
"Я готова", - коротко ответила она.
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На опубликованном снимке Кумейко позирует с чашечкой эспрессо на кровати в одном белье, из-под которого виднеется явно лишнее. Саму красотку это явно не смущает, поскольку она заигрывает с поклонниками, поглядывая в камеру.
Уточним, что фотографию знаменитость опубликовала у себя в карусели Сторис, поэтому высказаться об идеальном теле кумира ее фанаты не смогли.
До этого мы писали, что украинская Dj Анастасия Кумейко, которая раньше выступала в дуэте Nikita, впечатлила роскошной фигурой в мокром купальнике
Уточним, что на фотографии Кумейко позирует в мокром купальнике, демонстрируя безупречные ноги во всей красе. При этом стрелочкой звезда показала на летающую птицу, которую едва заметно в кадре.
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