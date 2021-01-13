Известная певица Анастасия Кумейко, звезда "Квартал 95", показала себя с подружкой

На фото Кумейко позировала в красном купальнике с декольте. Рядом с Анастасией можно увидеть подружку в аналогичном наряде. Девушки улыбались и показывали себя, выбрав ракурс сверху. Красотки дополнили образы очками, стоя возле воды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Новенькая. Нас публиковали в журналах, но не помню, в каких", - написала звезда.

На втором фото девушки уже показлись в профиль. Красотки стояли и куда--то смотрели, хвастаясь длинными ногами. Кадр получился солнечным и увлекательным, ведь подружки выглядят безупречно.

"Смотрели смело в наше будущее и несмотря на сложный год - он был в итоге отличный для внутренних и внешних перемен к лучшему", подписано второе фото красотка.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь Анастасия разместила снимки в сторис, но обычно красотку засыпают комплиментами.

«Это пожар», «можно любоваться вечно», «очаровательные фото», «я уже почувствовал, и улыбку тоже», «если не секрет, что обозначает твой кулончик».

Мы писали, что известная модель, певица, диджей Анастасия Кумейко показала свою фигуру во всей красе.

Звезда надела голубое бикини, из которого едва ли не выпрыгивала грудь. Пышный бюст подпрыгнул и смотрелся очень соблазнительно.

Благодаря крою трусиков, немного оголились упругие ягодицы красотки.

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