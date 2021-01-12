Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя после отдыха

На фото Анастасия позирует в шортиках и топе. Девушка стояла на причале и сделала вертикальный шпагат. Кумейко пришлось взять ногу рукой, чтобы поза получилась максимально эффектной. Красотка улыбалась и не стеснялась себя показать, поэтому снимок получился довольно пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Влажность 83%.

Видимость 9,7 км.

Ну здравствуй, милый, дорогой, родной", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Сразу и не поймёшь про какую влажность идёт речь))))", "Красивый Киев!", "Ничего себе лифт", "Прикольно", "Растяжка просто топ, как и загар после отпуска. С возвращением, Анастасия".

Мы писали, что украинская Dj Nana Анастасия Кумейко впечатлила фигурой во время «грязного» танца.

«С днем рождения», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах знаменитость в «невидимом» наряде, элегантно демонстрируя формы во время танца. При этом поклонников Кумейко решила избавить от возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя на странице в Stories.

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