Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала себя после отдыха
На фото Анастасия позирует в шортиках и топе. Девушка стояла на причале и сделала вертикальный шпагат. Кумейко пришлось взять ногу рукой, чтобы поза получилась максимально эффектной. Красотка улыбалась и не стеснялась себя показать, поэтому снимок получился довольно пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Влажность 83%.
Видимость 9,7 км.
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
50-летняя Ирина Билык «перекроила» лицо, превратившись в девочку: «Похожа на Алину Гросу…»
Конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности: "Развернулась и ушла"
Госпитализированный Чапкис раскрыл свой диагноз, ситуация тяжелая: "Теперь лежу в..."
Молодая жена Виктора Павлика в кровати призналась о личном: "Давно нужно привыкнуть, но… "
Ну здравствуй, милый, дорогой, родной", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Сразу и не поймёшь про какую влажность идёт речь))))", "Красивый Киев!", "Ничего себе лифт", "Прикольно", "Растяжка просто топ, как и загар после отпуска. С возвращением, Анастасия".
Мы писали, что украинская Dj Nana Анастасия Кумейко впечатлила фигурой во время «грязного» танца.
«С днем рождения», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах знаменитость в «невидимом» наряде, элегантно демонстрируя формы во время танца. При этом поклонников Кумейко решила избавить от возможности что-либо сказать, выбросив кадры у себя на странице в Stories.
Напомним, роскошная экс-Nikita поманила позой, оставшись в одном белье
А еще Politeka писала, что влажная экс-Nikita блеснула своими дарами природы в огромном вырезе купальника
Также Politeka сообщала, что фигуристая экс-Nikita Кумейко поманила "пережаренными" прелестями в белом бикини