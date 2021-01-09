Бывшая участница группы "Nikita" Анастасия Кумейко впечатлила подтянутой фигурой на курорте

Артистка, которая сейчас выступает под псевдонимом DJ Nana, как и многие звезды, в новогодние каникулы отправилась отдохнуть в теплые края и поделилась ярким кадром на своей странице в соцсети "Инстаграм", передает Politeka.net. Красотка запечатлена на пляже в купальнике с разноцветными узорами, который подчеркнул ее формы. Образ довершили черные солнцезащитные очки.

Анастасия Кумейко покрасовалась красивым внешним видом на песчаном пляже, оставив позади тропические домики среди пальм. Звезда закинула руку за голову, откинув волосы, и показала во всей красе свой объемный бюст, упругие бедра, плоский живот и загорелые бедра.

"Пока у всех обед, делаю вид, что остров только мой", - с юмором подписала фото Анастасия.

Пользователи социальной сети оценили шутку и внешний вид певицы в комментариях под постом:

"Следы выдают, что не только твой))"; "Ну кто то же фоткал, значит не только твой😊"; "Клевый купальник)"; "Красотка"; "Пожалуйста, приезжай на Филиппины в будущем".

Анастасия Кумейко довольно часто делится снимками из своего заграничного отпуска, так недавно она выложила фото в белых тапочках и бикини. Образ звезда дополнила яркими очками. Она повертела в руках мандарин и пленила поклонников своими пластичными изгибами перед зеркалом.

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