Бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников стильным образом со сверкающим лифом

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Кумейко рассказала о своем недавнем появлении на съемках.

Певица продемонстрировала, в каком стильном образе она появилась в съемочной студии. Так, на фото ее можно увидеть в свободных белых джинсах с высокой посадкой и черном пиджаке. Перчинки образу добавляет тот факт, что под пиджаком у звезды не было ничего кроме расшитого блестками бра. В таком наряде Кумейко выглядела очень соблазнительно.

«Сегодня на съёмках раскрыла в себе внутренний потанцевал умещать рекламу в 15 секунд! Так что обращайтесь», - написала звезда.

Ее поклонники тут же принялись комментировать свежий пост.

«Очень красивая) фанат. Бывший коллега», «Какой топ, мммм) Какая Настя», «Самая Крутая, Голливуд отдыхает», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кумейко показала себя после отдыха.

На фото Анастасия позирует в шортиках и топе. Девушка стояла на причале и сделала вертикальный шпагат.

Кумейко пришлось взять ногу рукой, чтобы поза получилась максимально эффектной. Красотка улыбалась и не стеснялась себя показать, поэтому снимок получился довольно пикантным.

Напомним, роскошная экс-Nikita поманила позой, оставшись в одном белье: "Я готова!".

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