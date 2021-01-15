Бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко впечатлила поклонников стильным образом со сверкающим лифом
Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Кумейко рассказала о своем недавнем появлении на съемках.
Певица продемонстрировала, в каком стильном образе она появилась в съемочной студии. Так, на фото ее можно увидеть в свободных белых джинсах с высокой посадкой и черном пиджаке. Перчинки образу добавляет тот факт, что под пиджаком у звезды не было ничего кроме расшитого блестками бра. В таком наряде Кумейко выглядела очень соблазнительно.
«Сегодня на съёмках раскрыла в себе внутренний потанцевал умещать рекламу в 15 секунд! Так что обращайтесь», - написала звезда.
Муж Аллы Пугачевой Галкин сообщил о трагедии, без отца остался 9-месячный малыш: "Что ж за напасть такая..."
Тина Кароль случайно засветила лишнее на домашних кадрах с сыном, фанаты ликуют: "Нога Дана?"
Автобус с украинцами слетел в кювет, есть жертвы: первые детали и кадры трагедии
Внезапно оборвалась жизнь знаменитого российского актера-красавца: им восхищались миллионы, подробности
"Чапкис отказывается от еды и воды": появилось фото и новые подробности о состоянии судьи «Танців з зірками»
Ее поклонники тут же принялись комментировать свежий пост.
«Очень красивая) фанат. Бывший коллега», «Какой топ, мммм) Какая Настя», «Самая Крутая, Голливуд отдыхает», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Кумейко показала себя после отдыха.
На фото Анастасия позирует в шортиках и топе. Девушка стояла на причале и сделала вертикальный шпагат.
Кумейко пришлось взять ногу рукой, чтобы поза получилась максимально эффектной. Красотка улыбалась и не стеснялась себя показать, поэтому снимок получился довольно пикантным.
Напомним, роскошная экс-Nikita поманила позой, оставшись в одном белье: "Я готова!".
Как сообщала Politeka, экс-Nikita завлекла эффектным шпагатом, не уступая даже Волочковой: "Ну здравствуй, милый!".
Также Politeka писала, что экс-Nikita померилась размерами декольте с зажигательной подружкой: достойны обложки журнала.